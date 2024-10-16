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Rade Krunic Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından olay paylaşım!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 07:23
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Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadele 76-57'lik konuk ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından eski Fenerbahçe futbolcusu Rade Krunic'in paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...

Rade Krunic Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından olay paylaşım!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı.

KRUNIC'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve bu sezon başında Kızılyıldız'a gönderilen Bonsa Hersnekli futbolcu Rade Krunic, bu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

KIZILYILDIZ'IN RENKLERİNE YER VERDİ

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Krunic, karşılaşmadan bir fotoğraf paylaşırken, kullandığı emojilerde Kızılyıldız'ın renklerine yer verdi.

Türkiye'deki performansıyla tepkilerin hedefi haline gelen Rade Krunic'in bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko EuroLeague fenerbahçe Rade Krunic
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