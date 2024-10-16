Rade Krunic Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından olay paylaşım!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı.

KRUNIC'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve bu sezon başında Kızılyıldız'a gönderilen Bonsa Hersnekli futbolcu Rade Krunic, bu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

KIZILYILDIZ'IN RENKLERİNE YER VERDİ

Krunic, karşılaşmadan bir fotoğraf paylaşırken, kullandığı emojilerde Kızılyıldız'ın renklerine yer verdi.

Türkiye'deki performansıyla tepkilerin hedefi haline gelen Rade Krunic'in bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.