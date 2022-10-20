Radisson Otel Grubu, sektörde en üst statüye giden sadakat programını başlattı

İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu, konuklarına değerli ve ayrıcalıklı avantajlardan daha hızlı yararlanmalarının kapılarını açarak VIP üyelerin eskisinden 2 kat daha hızlı şekilde ilerleyebileceği yeni Radisson Rewards sadakat programını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, Radisson Rewards'ın sunulmasından bu yana otellerindeki konaklamaların "unutulmaz" olmasını sağlamak için üyelerine dikkati çekici avantajlar, ücretsiz bir üst kategoriye yükseltmeler ve özel deneyimler sundu.

Grubun yeni sadakat programı, 3 kategoriyle (Club, Premium ve VIP) sektördeki en akıcı hale gelecek şekilde basitleştirildi. Üye statülerini yükseltmek, daha fazla sadakat puanı kazanmak, kullanmak ve bir dizi VIP avantajın kilidini açmak için en hızlı rotayı sundu. Gelecekteki rezervasyonlar için yeni indirim artırıcı, (endüstri sadakat programları genelinde benzersiz bir özellik) üyelere kazandıkları puan sayısını azaltarak indirimlerini artırma seçeneği sunacak.

Para birimi modeli, üyelerin herhangi bir otelde herhangi bir oda tipini rezerve edebilmesine göre geliştirildi. Yeni dinamik ödeme modeli, ödül gecesi rezervasyonlarını kolay hale getirmenin yanı sıra üyelerin puan kazanması ve kullanması için de çok daha fazla yol sunuyor.

Üyeler, puanlarını istedikleri zaman ve istedikleri şekilde kullanabiliyor. Yeni dinamik ödeme modeliyle üyeler, bir ödül gecesi için kaç puan kullanacaklarını seçmenin yanında oda rezervasyonları veya otel hizmetleri için herhangi bir miktarda puanı nakitle birleştirme esnekliğine de sahip oluyor.

- "Bu durum, etkileyici otel ayak izimizi ve üye durumlarını hızlı bir şekilde takip etmeye teşvik edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Marka Deneyimi ve Konuk Stratejisi Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristina Serra, yeni Radisson Rewards programını başlatmaktan dolayı heyecan duyduklarını ve üyelerine sadakatleri için teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Konuklarımıza Radisson Otel Grubu'nda kaldıklarında, her anın önemli olmasını sağlamak için onları yeni bir dizi kişiselleştirilmiş avantajla ödüllendirmenin şimdi tam zamanı. Bu heyecan verici yeni avantajlar, yeni üyeleri aramıza katılmaya ve dünyanın en hızlı büyüyen otel ödül programlarından biri olmaya devam ettiriyor. Bu durum ayrıca dünya çapındaki etkileyici otel ayak izimizi ve üye durumlarını hızlı bir şekilde takip etmeye teşvik edecektir."

- Radisson Rewards

Verilen bilgiye göre, yeni program, sektördeki en kişiselleştirilmiş program olmayı hedefliyor, misafir tercihlerine ve önceki taleplere göre seçenekler sunuyor.

Üye avantajlarının her rezervasyon için özelleştirilmesine ve uyarlanmasına imkan tanıyan kapsamlı bir üye profili oluşturuluyor. Radisson Rewards, üye profillerinde önceki rezervasyonlar, faturalar, favori oteller ve çok daha fazlası gibi yararlı bilgilere hızlı erişim için çevrim içi ve uygulamada yeni bir özel alan dahil olmak üzere üyelere gelişmiş bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.

Seyahat profesyonelleri ve planlayıcılar için Radisson Rewards ayrıca, kişisel seyahatlerin yanı sıra başkaları için rezervasyon yaptıklarında da üyelere puan kazanma ve puanları kullanma fırsatı sağlayacak. Program, seyahat profesyonellerinin puanlarını diğer üyelerle paylaşmalarına, bunları toplantı ve etkinlik yerlerini ayarlamak için kullanmalarına ve yeni bir üye önerdikleri zaman ekstra puan kazanmalarına olanak tanıyacak.

- Radisson Rewards üyeleri, konakladıkları otelin karbon nötr kalmasını sağlayabiliyor

Sürdürülebilirlik, Radisson Otel Grubu'nun en yüksek önceliklerinden biri olurken, Radisson Rewards üyeleri, artık otel konaklamalarının karbon ayak izini güvenilir ve kusursuz bir şekilde dengelemek için günde 325 puan kullanarak konakladıkları otelin karbon nötr kalmasını sağlayabiliyor. Radisson Rewards, bu seçeneği puan olarak ve konaklamanın ayrılmaz bir parçası olarak sunan birkaç sadakat programından biri olurken, yeşil konaklamaları kolaylaştırıyor.

Küresel iş ortaklıkları, yeni sadakat programının sunduğu üye değer önerisi için de önemli bir rol oynayacak. Radisson Rewards, mevcut portföyünü yeni seyahat, finans ve sürdürülebilirlik iş ortaklarıyla 3 önemli temelde genişletecek.

Seyahat bileşeni, üyelerin 2022 sonlanmadan önce almaları halinde harcadıkları her 1 dolar için 20 puan kazandıran gezi, müze turları ve yerel cazibe merkezlerine erişim gibi deneyimler için kaydolabilecekleri "Radisson Rewards Deneyimleri" ile başlıyor.

