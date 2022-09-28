Radisson Otel Grubu'ndan 2050'ye kadar net sıfır emisyona büyük adım

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen otel gruplarından Radisson Otel Grubu’nun 2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon taahhüdü, Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandı.

Radisson Otel Grubu açıklamasına göre, Grup, küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması ve iklim krizinin engellenmesi için kendi payına düşeni yapmakta kararlı.

Grup ayrıca Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak amacıyla küresel olarak koordine edilen önemli çalışmaların bir parçası olarak yürütülen "Business Ambition for 1.5°C" ve “UNFCCC Race to Zero” kampanyalarında da önde gelen şirketler arasındaki yerini aldı.

Hedeflerin doğrulanmasıyla birlikte, "Kapsam 1" ve "Kapsam 2" sera gazı emisyonlarını, 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla yüzde 46 düşüreceğini taahhüt eden ve onaylayan Radisson Otel Grubu, yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetlerden ve franchise işletmelerinden kaynaklanan "Kapsam 3" mutlak sera gazı emisyonlarını da aynı zaman diliminde yüzde 28 azaltmayı taahhüt etti.

Grup, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olmak üzere iki önemli başlık üzerinden etki yaratmaya odaklı stratejisiyle karbon ayak izini azaltmak için aktif olarak çalışıyor.

Şu anda enerji dönüşümü sürecinde olan Grup, faaliyet gösterdiği başlıca pazarların her birine uygun olarak, en büyük karbon azaltımını sağlamak üzere tasarlanmış yenilenebilir enerji çözümlerini uygulamaya koyuyor. Son 10 yılda büyük adımlar atan Radisson Otel Grubu, yüzde 30 gibi bir enerji verimliliği artışı yakaladı.

Grubun, daha fazla otel için yeşil bina sertifikası alma planlarıyla birlikte emisyonlardaki azalışı da büyümeye devam edecek. Grup, 2021 yılında karbon emisyonunu 2019 yılına kıyasla metrekare başına yüzde 22, su ayak izini ise metrekare başına yüzde 23 azalttı.

Grubun inşaat kılavuzları, yeni inşa edilmiş veya renovasyondan geçmiş otelleri, en önemli ve yaygın sürdürülebilir bina sertifikasyonlarından üçü olan "LEED, BREAM ve EDGE"e uygun hale getirmek amacıyla genişletildi. Radisson Otel Grubu, bu bina sertifikasyonları doğrultusunda, "Build Planet"’ adıyla kendi kılavuzlarını oluşturdu. "Build Planet" otelleri, ön değerlendirme aşamasından faaliyet aşamasına kadar uzanan bir dizi sürdürülebilirlik şartına dayalı olarak inşa ediliyor veya renovasyondan geçiyor, sürdürülebilir malzemelerin ve kaynakların verimli kullanılmasını kapsıyor. Grubun "Build Planet" kılavuzları, geleceği düşünen ve net sıfır emisyon hedefini benimsemeyi planlayan işletme sahiplerine yeni bir sistem ve modelleme araçları sunuyor.

Açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, bu yılın başlarında, Sorumlu Turizm’e dünya çapında hız kazandıran önemli girişimler olan "Net Pozitif Konukseverliğe Giden Yol (Pathway to Net Positive Hospitality)" ve "Otel Sürdürülebilirliği Temelleri (Hotel Sustainability Basics)" girişimlerinin hayata geçirilmesine destek verdiğini duyurdu. Sürdürülebilir bir otel grubu olarak köklü geçmişinden güç alan Grup, ödüllü bir işveren olarak insanlara, topluma ve gezegene yönelik taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Federico Gonzalez, şunları kaydetti:

"Radisson Otel Grubu’nun konaklama sektöründeki sürdürülebilirlik girişimlerinde öncü rolünün güçlü ve köklü bir geçmişi var. Sorumlu İşletmecilik yaklaşımımızın temelleri olan 'İnsanı Düşün, Toplumu Düşün ve Gezegeni Düşün' ilkeleri, hem dönüşüm planımız hem de otel işletmecileri olarak sorumluluğumuz olarak gördüğümüz daha iyi bir gelecek yaratma hedefimiz kapsamında önemli bir yer tutuyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi taahhüdümüzün ticari kazanç sağlamak adına değil, somut değişim yaratmak ve başkalarını da net sıfır emisyon ve sonrasında da net pozitif hedefleri doğrultusunda bize katılmaya teşvik etmek olduğunu gösterdik."

Radisson Otel Grubu Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve Kurumsal İletişimlerden Sorumlu Global Kıdemli Başkanı Inge Huijbrechts ise "Kırılan her bir sıcaklık rekoru ve şahit olduğumuz her bir doğal afet, küresel ısınmanın etkilerini sınırlamak için gecikmeden harekete geçmemiz gerektiğini, turizm ve seyahat sektörünü net sıfır emisyon hedefine ulaştıracak acil ve somut eylemleri tanımlamamız gerektiğini önemli bir şekilde gösteriyor.

Otel sahipleri, tedarikçiler ve ekibimizle birlikte, yeni onaylanan Bilime Dayalı Hedefler girişimi doğrultusunda sıfır karbon sürecimizi 2050 yılına kadar tamamlamak üzere yola koyuluyoruz. Net Sıfır Emisyon, her tür ve ölçekte kuruluş açısından gerçekçi ve ulaşılması gereken bir hedef ve hepimizin sıcaklık artışını 1.5 santigrat dereceyle sınırlama hedefi etrafında birleşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

