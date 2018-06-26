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Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

İTALYA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası için Belçika Milli Takımı ile Rusya'ya götürülmeyen, kulübü Roma tarafından da transfer listesine konulan Radja Nainggolan, resmen Inter'de.

Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Roma'da forma giyen Radja Nainggolan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Inter, Nainggolan için Roma'ya 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Nainggolan, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı.

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Radja Nainggolan inter

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