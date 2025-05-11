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Rafa Silva’dan son 4 maçta 3 gol

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında attığı golle ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 gol kaydetti.

Rafa Silva’dan son 4 maçta 3 gol
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı. Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.

Rafa Silva, 32. haftada Göztepe, 33. haftada ise Atakaş Hatayspor filelerini 1’er kez havalandırmayı başarmıştı.

Adana temsilcisi karşısında maça 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Rafa Silva
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