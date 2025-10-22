Rafa Silva Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Beşiktaş ile arasında tarihi takas iddiası! Ortalık yangın yeri...

Beşiktaş'ın tartışmasız en önemli oyuncuları arasında gösterilen Rafa Silva için gazeteci Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çelikler'in iddiası Beşiktaşlı taraftarların bir hayli tepkisini çekmiş durumda... | Fenerbahçe haberleri ...

"KİMSEYLE KONUŞMUYOR"

Joao Mario'nun gidişinden beri Rafa Silva'nın mutsuz olduğunu iddia eden Çelikler, "Rafa, Joao Mario gittiğinden beri kimseyle konuşmuyor. Sergen Yalçın "Acaba Rafa Silva'yı kulübeye çekelim mi?" diye düşünürken Kayserispor ve Galatasaray maçlarında iyi performans gösterince şimdilik sular duruldu." dedi.

RAFA-CENGİZ ÜNDER TAKASI

İddiasına devam eden Çelikler, "Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye verilip Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması gibi gündemler var." ifadelerini kullandı. Çelikler'in bu iddiasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar bir hayli tepki gösterdi.