Rafa Silva Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Beşiktaş ile arasında tarihi takas iddiası! Ortalık yangın yeri...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yaşanabilecek ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rafa Silva ile Cengiz Ünder'in önümüzdeki sezon takas edilebileceğini iddia eden Serdar Ali Çelikler'in sözleri sosyal medyada ses getirdi. | Fenerbahçe haberleri ...

Rafa Silva Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Beşiktaş ile arasında tarihi takas iddiası! Ortalık yangın yeri...
Emre Şen
Beşiktaş'ın tartışmasız en önemli oyuncuları arasında gösterilen Rafa Silva için gazeteci Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çelikler'in iddiası Beşiktaşlı taraftarların bir hayli tepkisini çekmiş durumda... | Fenerbahçe haberleri ...

"KİMSEYLE KONUŞMUYOR"

Rafa Silva Fenerbahçe ye mi gidiyor? Beşiktaş ile arasında tarihi takas iddiası! Ortalık yangın yeri... 1

Joao Mario'nun gidişinden beri Rafa Silva'nın mutsuz olduğunu iddia eden Çelikler, "Rafa, Joao Mario gittiğinden beri kimseyle konuşmuyor. Sergen Yalçın "Acaba Rafa Silva'yı kulübeye çekelim mi?" diye düşünürken Kayserispor ve Galatasaray maçlarında iyi performans gösterince şimdilik sular duruldu." dedi.

RAFA-CENGİZ ÜNDER TAKASI

Rafa Silva Fenerbahçe ye mi gidiyor? Beşiktaş ile arasında tarihi takas iddiası! Ortalık yangın yeri... 2

İddiasına devam eden Çelikler, "Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye verilip Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması gibi gündemler var." ifadelerini kullandı. Çelikler'in bu iddiasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar bir hayli tepki gösterdi.

