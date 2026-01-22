Rafa Silva'nın yeni maaşı ortaya çıktı, aradaki fark şoke etti

Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen ve siyah-beyazlı yönetimle ayrılık masasına oturan Rafa Silva, eski kulübü Benfica ile el sıkıştı. Ancak transferin en dikkat çeken yanı, 32 yaşındaki yıldızın kabul ettiği maaş indirimi oldu.

MAAŞI NEREDEYSE ÜÇTE BİRİNE DÜŞTÜ!

Portekiz medyasında yer alan detaylara göre; Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro net maaş kazanan Rafa Silva, Benfica'ya dönmek için bu rakamın çok büyük bir kısmından vazgeçti. Tecrübeli oyuncunun, Benfica ile yıllık yaklaşık 2.2 milyon Euro karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PARAYI İSTEMEDİ, BENFICA'YA DÖNDÜ

Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ta yaşadığı gergin ortam ve mutsuzluk nedeniyle bu "şoke eden" farkı kabul ettiği vurgulandı. Portekizli yıldız, yaklaşık 4 milyon Euro (yıllık) gibi devasa bir geliri elinin tersiyle iterek, kariyerinin son dönemini huzurlu bir şekilde evinde geçirmeyi seçti.