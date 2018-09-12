Rafael Benitez Garry Rodrigues istedi

Premier Lig'in ilk 4 haftasında umduğunu bulamayan Newcastle United şimdiden transfer için kolları sıvadı.

İngiliz ekibinin hedefinde ise yaz transfer döneminde çok isteyip de alamadığı G.Saraylı Garry Rodrigues var. İngiliz basını Teknik Direktör Rafael Benitez'in bu konuda çok ısrarcı olduğunu ve takımı hızlı hücuma taşıyabilecek bu oyuncunun mutlaka alınmasını istediğini öne sürdü.

Ekonomik nedenlerle yaz döneminde alınamayan Rodrigues'in mutlaka Ocak'ta Newcastle United'in kadrosuna katılacağı da dile getirildi. Haberde G.Saraylı oyuncudan, ''Tam bir hız makinesi. Avrupa'da bir çok kulüpte oynama tecrübesine sahip. Asıl yeri sağ kanat ama her iki kanatta da oynayabiliyor. Hedef adamı ve vizyona uygun bir oyuncu" diye söz edildi.

(AKŞAM)

