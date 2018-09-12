SPOR

Rafael Benitez Garry Rodrigues istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

İngiliz basınına göre, 4 haftada sadece 1 puan alan Newcastle'ın ocak transferindeki ilk hedefi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ve hız makinesi olan Garry Rodrigues.

Rafael Benitez Garry Rodrigues istedi

Premier Lig'in ilk 4 haftasında umduğunu bulamayan Newcastle United şimdiden transfer için kolları sıvadı.

İngiliz ekibinin hedefinde ise yaz transfer döneminde çok isteyip de alamadığı G.Saraylı Garry Rodrigues var. İngiliz basını Teknik Direktör Rafael Benitez'in bu konuda çok ısrarcı olduğunu ve takımı hızlı hücuma taşıyabilecek bu oyuncunun mutlaka alınmasını istediğini öne sürdü.

Ekonomik nedenlerle yaz döneminde alınamayan Rodrigues'in mutlaka Ocak'ta Newcastle United'in kadrosuna katılacağı da dile getirildi. Haberde G.Saraylı oyuncudan, ''Tam bir hız makinesi. Avrupa'da bir çok kulüpte oynama tecrübesine sahip. Asıl yeri sağ kanat ama her iki kanatta da oynayabiliyor. Hedef adamı ve vizyona uygun bir oyuncu" diye söz edildi.

(AKŞAM)

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dirAdnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir
Fatih Terim'den yeni Emre Akbaba kararıFatih Terim'den yeni Emre Akbaba kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig rafael benitez Newcastle United

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Ali Koç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifini açıkladı

Ali Koç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifini açıkladı

Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!

Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Ali Koç'tan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Ali Koç'tan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rafael Benitez Garry Rodrigues istedi

Rafael Benitez Garry Rodrigues istedi

Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir

Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir

Fatih Terim'den yeni Emre Akbaba kararı

Fatih Terim'den yeni Emre Akbaba kararı

Galatasaray'da Serdar Aziz takımla çalıştı

Galatasaray'da Serdar Aziz takımla çalıştı

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor

Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.