SPOR

Rafael Federer ile Roger Nadal yarı finalde karşılaşacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ezeli rakipler Rafael Nadal ile Roger Federer, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Rafael Federer ile Roger Nadal yarı finalde karşılaşacak

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası tek erkekler yarı finalinde ezeli rakipler İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal maça çıkacak. ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde dünya 2 numarası Nadal, Rus Karen Khachanov karşısında zorlanmasına rağmen 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atladı.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Roger Federer ise Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde Nadal'ın rakibi oldu. Tenis dünyasının iki önemli ismi Federer ile Nadal, 2017 yılından sonra ilk kez karşılaşacak. İki oyuncu arasındaki rekabette Nadal'ın 23, Federer'in ise 15 galibiyeti bulunuyor. İki tenisçi arasındaki son 5 karşılaşmadan ise Federer galip ayrıldı.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Taha Akgül rekorunu geliştirmek istiyorTaha Akgül rekorunu geliştirmek istiyor
Kiki Bertens elendiKiki Bertens elendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rafael nadal Roger Federer Indian Wells Masters Tenis Turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Rıdvan Dilmen asıl olayı açıkladı

Rıdvan Dilmen asıl olayı açıkladı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

G.Saray tarih yazdı! Finaldeler

G.Saray tarih yazdı! Finaldeler

Avni Yıldırım masada kaybetti

Avni Yıldırım masada kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk yarışta pole pozisyonu Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın

İlk yarışta pole pozisyonu Hamilton'ın

Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi

Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde iki İngiliz takımı eşleşti: Tottenham-Manchester City

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde iki İngiliz takımı eşleşti: Tottenham-Manchester City

Yeni Zelandalı Sonny Bill Williams: Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum

Ünlü sporcudan terör saldırısına tepki

Açık Eskrim Turnuvası Muğla'da başladı

Açık Eskrim Turnuvası Muğla'da başladı

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting hayatını kaybetti

Charlie Whiting hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.