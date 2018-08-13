Rafael Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

ATP Dünya Turu Masters Serisi'nin ayaklarından Rogers Kupası'nı, dünya sıralamasının 27. basamağındaki Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal kazandı.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ile önceki turlarda Dominic Thiem, Novak Djokovic ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
Nadal, 20 yaşındaki Yunan rakibini bu sezon Barcelona Açık finalinden sonra bir kez daha mağlup etti. Sahadan 1 saat 42 dakika sonunda 2-0 (6-2, 7-6) galip ayrılan 32 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
En fazla Masters turnuvası kazanan tenisçi Nadal, rekoru 33 şampiyonluğa çıkardı.
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