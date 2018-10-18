Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişört hediye etti

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti.
Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "Fatih Terim'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.
Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Rafael Nadal'a teşekkür etti.
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Teklifi reddetmiş
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
İngiliz basını Galatasaray'ın Niasse transferini resmen bitirdiğini yazdı
Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!
Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum