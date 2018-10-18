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Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişört hediye etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti

Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişört hediye etti

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti.

Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "Fatih Terim'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.

Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Rafael Nadal'a teşekkür etti.

nadal terim

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim rafael nadal

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