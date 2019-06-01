Rafael Nadal ile Roger Federer tur atladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 6. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ile Roger Federer üst tura yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, ATP klasmanının 29. sırasında yer alan Belçikalı David Goffin'i 169 dakika süren mücadelede 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı. Turnuvaya 2015 yılından bu yana ilk kez katılan 2009 yılının şampiyonu, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise Norveçli Kasper Ruud'u 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek tur atladı. 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, zorlandığı maçta 31 numaralı seribaşı Laslo Djere'yi 6-4, 6-7, 6-3, 4-6 ve 8-6 sona eren setlerle 3-2 mağlup ederek üst tura kaldı.

KADINLARDA FAVORİLER ELENDİ

Tek kadınlar üçüncü turunun gündüz seansında, dünya 2 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova'nın Hırvat Petra Martic'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından diğer favori tenisçiler de elendi. İspanyol dünya 19 numarası Garbine Muguruza, 9 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3'lük setlerle, dünya 24 numarası Hırvat Donna Vekic ise 15 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek günün diğer sürprizlerine imza attı. ABD'li 7 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise dünya sıralamasında 71. basamakta yer alan Sloven Polona Hercog karşısında zorlanmasına rağmen 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-1 mağlup etti.