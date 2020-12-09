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Rafael: Webo'nun yanında olmamız önemliydi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 23:06 | Son Güncelleme

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, PSG ile oynadıkları ve 5-1 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında konuştu.

Rafael: Webo'nun yanında olmamız önemliydi

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında konuştu.

Irkçılığın ardından yaşananları anlatan Rafael, "Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Dün alınan karar bizim için, Türkiye için değil aynı zamanda dünya için önemli bir karardı. Bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Bu duruşla büyük saygı kazanmak da bizim için önemli." dedi.

Yaşanan olayların ardından neler hissettikleri sorulan Sambacı, "Soyunma odasındaki atmosferi açıklamak çok zordu. Bir araya gelmek, Webo'nun yanında olduğumuzu göstermek önemliydi. Webo'nun da hislerini anlayabiliyorduk, yaşanmaması gereken olaylardı. Göstermiş olduğumuz duruşla atmosferin farklı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı sorulan Brezilyalı, "İyi bir ders, tecrübe oldu Şampiyonlar Ligi. Çok zorlu bir gruba düştük. İşimiz kolay değildi ama Şampiyonlar Ligi'nde olmanın yolu Türkiye'den geçmekte. Başakşehir son şampiyon olarak mücadele etti. İyi mücadele verdik, gurur duyulacak bir takım gösterdik." diye konuştu.

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