MAGAZİN

Rafet El Roman'dan botoks iddialarına yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, botoks yaptırdığı iddialarına Instagram'dan yanıt verdi. Ünlü şarkıcı "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" dedi.

Rafet El Roman'dan botoks iddialarına yanıt!

Rafet El Roman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının, yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, botoks iddialarını yalanladı.

"LANET OLSUN"

Yüzüne estetik müdahale yaptırdığı iddia edilen Rafet El Roman, açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, iddialaraşöyle cevap verdi:

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Haberlere göre yanağıma botoks yaptırmışım! Yaptırsam çatıklarımı ve büyük burnumu yaptırırım ama gerek duymuyorum. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim. Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum, hepsi bu."

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rafet el roman Rafet El Roman botoks

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