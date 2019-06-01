Rafet El Roman’dan ‘yakalama kararı’ açıklaması!

Rafet El Roman hakkında geride bıraktığımız günlerde bazı haberler yapılmış ve Roman’ın eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan'a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis istemiyle yargılandığı ve mahkemeye adresini bildirmediği takdirde hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildiği yazılıp çizilmişti. Konu hakkında bir yorumda bulunmayan Rafet El Roman, hakkında çıkan bu haberlere avukatı aracılığıyla bir yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Rafet El Roman kendisini uzun yıllar sanatına adamış, gerek özel yaşamı ve gerekse mesleki kariyerinde her daim saygınlığını korumuş ve etik değerleri ön planda tutan saygın bir sanatçıdır. Müvekkilim hakkında son birkaç gündür basında, sosyal medyada ve diğer medya organlarında çeşitli birtakım spekülatif iddialar yer alması hasebiyle işbu hususlara ilişkin cevap hakkımızın doğması nedeniyle açıklama yapma zarureti doğmuştur. Konunun muhatabı Atilla Kaplakarslan tarafından ileri sürülerek yargıya intikal eden yakışıksız iddialar tümüyle müvekkilin kamuoyu nezdinde itibarını zedelemek, gündemde yer edinebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Muhatabın aynı asılsız iddialarla geçmişte çeşitli magazin programlarına katılarak verdiği geniş beyanatlar bu amacı açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu konuda taraflar arasında görülen hukuk yargılaması neticesinde muhatabın müvekkile yönelttiği tazminat davasının reddine karar verilmiş ve bilakis muhatap şahsın kendisi müvekkile yönelik kişisel değerlere saldırı niteliği taşıyan ifadeleri nedeniyle tazminata mahkûm edilmiştir. Müvekkilim adalete olan inancı ve kişiliği gereği, işbu zamana kadar konuyu magazin malzemesi yapmaktan kaçınarak susmayı tercih ederken, yargılama devam etmesine rağmen kamuoyunda yazılı ve görsel basında yer verilen maksatlı ve kötü niyetli haberlerden son derece üzüntü duymuştur. Müvekkilim hakkında verilmiş herhangi bir yakalama kararı söz konusu olmayıp dava sürecinde gerekli görülür ise açıklamalar tarafımızca yapılacaktır. Gerek yazılı gerek görsel gerekse de sosyal medyada konu ile ilgili çeşitli müvekkilimin her türlü kişilik haklarına karşı saldırı teşkil edebilecek üzücü, incitici ve kırıcı haber ve yorumlar yapılmasından imtina edilmesini, aksi yönde davranış sergileyen kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai tüm şikayet ve dava haklarımızın saklı tutulduğunu tüm kamuoyuna saygı ile bildiririz.”

Rafet El Roman Adına

Av. Tuğçe Altuğ

