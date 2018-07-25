MAGAZİN

Rafet El Roman fena yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Rafet El Roman kendinden küçük kadınlarla magazin gündemine düşmekten rahatsızdı ancak yine gündem oldu! Roman'ın Derya Ürkmez ile yakalandığı iddia edildi ancak genç isimden jet hızında açıklama geldi

Rafet El Roman fena yakalandı

49 yaşındaki Rafet El Roman 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” demişti.

Rafet El Roman ile kadın arkadaşı, öpüşürken objektife takıldı.

Rafet El Roman yine genç bir kadınla yakalandı. Roman'ın yanındaki ismin 20 yaşındaki Derya Ürkmez olduğunu iddia edildi. Ürkmez'den jet açıklama geldi.

Ürkmez yaptığı açıklamada "Bu yalanlara inanmayın! Ben zaten olamam çünkü Almanya'dayım. Orada olma ihtimalim yok. " dedi.

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RAFET'İN KEYFİ YERİNDE

Keyfi yerinde görünen şarkıcı, kendisinden yaşça küçük olduğu fark edilen genç kadınlardan birini sık sık öptü. Grup, yemeğin ardından ünlü şarkıcının evine gitti.

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Arkadaşları için havuz başında şemsiye açan, havlu seren Rafet El Roman, gazetecileri fark edince komik pozlar verdi. Şarkıcı, daha sonra içeri geçti ve evinin camlarını da kapattı.

Rafet El Roman 2014’te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016’da son bulmuştu. İlk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.


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Anahtar Kelimeler:
rafet el roman Derya Ürkmez

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Abi deme lazım olur
buda cozuttu iyice. kart zampara
Hiç de sevimli değilsin. Rafet bilmem ne Roman.
işte çagdaşlık bu yeah
müezzin kardeşimizin yaptığı gayet normaldir
suç rafettemi. paralı diye peşinden koşan kadındamı
kendi kızları da kendi yaşındaki adamlarla olsa ne der acaba
bu gibi pislikler ülkenin ahlakını bozuyor bunlar hangi mezhepe hangi dine mensup
dürüst olun burada adamı eleştiren erkekler imkanınız olsa 18-50 arası kızlar peşinizde koşsa hanginiz 20 yaşından büyük kız ile çıkar, çoğunluk genç sever bu doğanın kanunudur
Kardeş kardeş tatil yapıyorlar.....
kızlarda hiç mide yok
SEVDİĞİM KIZ BANA ABİ DEDİ
zaten bu işler abi demeyle başlar yatakta devam eder evlilikte sürer en son boşanmada THE END olur
Rafet'i suçlayanları anlamıyorum.Bu adam bu kızı zorla mı götürüyo arkadaş?Sırf parası için kendisinden 30 yaş büyük adama kuyruk sallayan kız çok mu masum?Ama yok kadınsa herzaman haklıdır öyle değil mi?
abi deme lazım olur:)
ETİKET DUYGULU AŞK ADAMI, GERÇEĞİ SAPIK
o memoo!! burası newyork america.. insanlar el ele dudak dudağa.. uyandırın şu adamı artık... :)
Abi deme lazım olur
bu kızın sevgilisi var bide instagramda foto paylastigi bir aşk sözcükleri bir aşk sözcükleri inanamazsiniz o çocuğa yazik valla sonra erkekler çok güvensiz oluyo neyinize güvenelim bunlari gordukten sonra..
RAFETİN NE OLDUĞU BELLİ DE KIZDA ZORLA BİRLİKTE OLMUYOR, YANİ OLAYIN ÖZETİ, KARI KIZ MİLLETİ ÜNLÜ OLUNCA GEBERİYO. KENDİNDEN KAÇ YAŞ BÜYÜK İNSAN. EDEP TERBİYE AHLAK GEREK MEMLEKETE..
uslanmaz bir hovarda bu rafet de arkadaş
Bu tür olayların sübyancılıktan ne farkı var?
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