Rafet El Roman fena yakalandı

49 yaşındaki Rafet El Roman 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” demişti.

Rafet El Roman ile kadın arkadaşı, öpüşürken objektife takıldı.

Rafet El Roman yine genç bir kadınla yakalandı. Roman'ın yanındaki ismin 20 yaşındaki Derya Ürkmez olduğunu iddia edildi. Ürkmez'den jet açıklama geldi.

Ürkmez yaptığı açıklamada "Bu yalanlara inanmayın! Ben zaten olamam çünkü Almanya'dayım. Orada olma ihtimalim yok. " dedi.

RAFET'İN KEYFİ YERİNDE

Keyfi yerinde görünen şarkıcı, kendisinden yaşça küçük olduğu fark edilen genç kadınlardan birini sık sık öptü. Grup, yemeğin ardından ünlü şarkıcının evine gitti.

Arkadaşları için havuz başında şemsiye açan, havlu seren Rafet El Roman, gazetecileri fark edince komik pozlar verdi. Şarkıcı, daha sonra içeri geçti ve evinin camlarını da kapattı.

Rafet El Roman 2014’te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016’da son bulmuştu. İlk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.



