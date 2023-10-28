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Rafet İnce kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Şef Rafet İnce nereli, nerede çalışıyor? All Star'a konuk oluyor!

28.10.2023 20:14 | Son Güncelleme:
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Şef Rafet İnce MasterChef All Star'a konuk oldu. Türk gastronomisinin ödüllü şeflerinden biri olan Rafet İnce, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun eski dostları arasında yer alıyor. MasterChef izleyicileri ünlü şefin hayatını ve kim olduğunu merak ediyor. Peki, Rafet İnce kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Şef Rafet İnce nereli, nerede çalışıyor? All Star'a konuk oluyor!

Rafet İnce Şef ile ilgili aramalar hız kazandı. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne konuk olan başarılı şef, eleme potasına gitmemek için yarışan yarışmacılara kuzu konfit tabağını yaptıracak. Rafet İnce'nin nereli oldu ve yaşı merak edildi. İşte MasterChef All Star konuğu Şef Raffet İnce ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF KONUĞU ŞEF RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa’nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel’in executive chef’i olarak görev yapmaktadır.

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Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.
Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır.
“Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta.

ULUSLARARASI JÜRİLİK BELGESİNE SAHİP

“Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan “CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017’de yazarların oskarı olarak değerlendirilen “Gourmand world cookbook awards”da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.

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28 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak Masterchef Türkiye All Star yarışmasında gecenin şef yemeği Kuzu Konfit oldu. Şef Rafet İnce’nin konuk olduğu Masterchef Türkiye All Star’da gecenin yemeği kuzu konfit tarifi araştırılıyor.

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