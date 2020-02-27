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Raftingde Düzce rüzgarı

DÜZCE HABERLERİ  | 27.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1.

Raftingde Düzce rüzgarı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" Muğla’da yapıldı. Yapılan yarışlarda Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu.
Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde düzenlenen yarışlarda Muğla, Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin’den 120 sporcu mücadele etti. Genç Erkekler Rafting Yarı Final Müsabakalarında, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Lisesi dördüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi beşinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi altıncı olurken, karma kategorisinde Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu. Dereceye giren Düzceli sporcular Rize’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

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Akşam
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Hacettepe Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
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