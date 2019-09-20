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Rahat nefes alıp verin! Ağız kokusunu ortadan kaldıran 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ağız kokusu, hem kişinin kendisini hem de çevresini rahatsız eden bir sıkıntıdır. Diş çürükleri, yetersiz bakım, mide rahatsızlıkları vb. durumlar ağız kokusuna neden olabilir. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz nefesinizi ferahlatacak yiyeceklerden destek alabilirsiniz.

Ağız kokusu, bireyi sosyal yaşamda zor duruma düşüren etkenlerden biridir. Ağız kokusu, herhangi bir hastalıktan kaynaklı olmadığı gibi, sindirim ve solunum sistemleri sorunlarıyla da ilgili olabilir.

Vitamin eksikliği, karaciğer fonksiyonlarının doğru çalışmaması, reflü ve diyabet gibi sağlık sorunları da ağız kokusuna nedenleri arasında gösterilir. Yetersiz ağız hijyeni ise ağız kokusu sebepleri arasında en sık rastlananıdır.

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AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
İlk olarak ağız hijyenine çok dikkat edilmelidir. Dişler düzenli olarak fırçalanmalı, diş ipi kullanımına özen gösterilmeli ve dil temizliği atlanmamalıdır. Bunların yanı sıra bazı yiyeceklerden de ağız ferahlığı için destek alabilirsiniz. İşte nefesinizi tazelemeye yardımcı olan 6 yiyecek.

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