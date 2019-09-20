Rahat nefes alıp verin! Ağız kokusunu ortadan kaldıran 6 yiyecek

Ağız kokusu, bireyi sosyal yaşamda zor duruma düşüren etkenlerden biridir. Ağız kokusu, herhangi bir hastalıktan kaynaklı olmadığı gibi, sindirim ve solunum sistemleri sorunlarıyla da ilgili olabilir.

Vitamin eksikliği, karaciğer fonksiyonlarının doğru çalışmaması, reflü ve diyabet gibi sağlık sorunları da ağız kokusuna nedenleri arasında gösterilir. Yetersiz ağız hijyeni ise ağız kokusu sebepleri arasında en sık rastlananıdır.

AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

İlk olarak ağız hijyenine çok dikkat edilmelidir. Dişler düzenli olarak fırçalanmalı, diş ipi kullanımına özen gösterilmeli ve dil temizliği atlanmamalıdır. Bunların yanı sıra bazı yiyeceklerden de ağız ferahlığı için destek alabilirsiniz. İşte nefesinizi tazelemeye yardımcı olan 6 yiyecek.