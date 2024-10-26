MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Rahatsız olunca ağzının payını aldı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk sahnesi olay oldu! 'Bula bula bunu mu buldun..."

Rahatsız olunca ağzının payını aldı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk sahnesi olay oldu! 'Bula bula bunu mu buldun..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.10.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Atatürk sahnesi diziye damga vurdu. Haluk isimli çalışan Atatürk'ten rahatsız olunca Ömer ağzının payını verdi. O sahneye yorum yağdı.

Rahatsız olunca ağzının payını aldı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk sahnesi olay oldu! 'Bula bula bunu mu buldun..."

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da bomba gibi sahneleriyle seyir zevki yaşatıyor.

kizilcik-serbeti-71-bolum-fragma

Toplumsal konulara, halkı bilinçlendirici mesajlara da sık sık bölümlerinde yer veren Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki Atatürk sahnesi de gündem oldu.

"BAŞKA BAYRAK MI BULAMADIN?"

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim'de Atatürk ve Türk bayrağıyla sahne çekilen dizide, bu sefer Atatürk fotoğrafının olduğu bayrak Ünal ailesinin şirketinde asıldı. Şirkette uzun yıllar çalışan Haluk isimli eleman, bayrağı görünce "Başka bayrak mı bulamadın? Bula bula bu bayrağımı buldun diyorum?" sözleriyle Atatürk'ten rahatsız oldu.

Ekran görüntüsü 2024-10-26 090819

O sözleri duran Ömer de Haluk'a ağzının payını verdi. Ömer, "Neden rahatsız oldun? Sen üzerinde Atatürk olmayan bir bayrak mı kastediyorsun? Bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur. Eğer o olmasaydı biz şu an sömürgeydik. Sen de azınlık bir ailenin yanında uşak olarak çalışıyordun. Bu bayrağın aynısından girişe de asın" dedi.

Sahne ise sosyal medyada gündem oldu...

Ekran görüntüsü 2024-10-26 092540

Ekran görüntüsü 2024-10-26 092721

Ekran görüntüsü 2024-10-26 092730

Ekran görüntüsü 2024-10-26 092204

Ekran görüntüsü 2024-10-26 092306

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.