Rahatsız olunca ağzının payını aldı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk sahnesi olay oldu! 'Bula bula bunu mu buldun..."

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da bomba gibi sahneleriyle seyir zevki yaşatıyor.

Toplumsal konulara, halkı bilinçlendirici mesajlara da sık sık bölümlerinde yer veren Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki Atatürk sahnesi de gündem oldu.

"BAŞKA BAYRAK MI BULAMADIN?"

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim'de Atatürk ve Türk bayrağıyla sahne çekilen dizide, bu sefer Atatürk fotoğrafının olduğu bayrak Ünal ailesinin şirketinde asıldı. Şirkette uzun yıllar çalışan Haluk isimli eleman, bayrağı görünce "Başka bayrak mı bulamadın? Bula bula bu bayrağımı buldun diyorum?" sözleriyle Atatürk'ten rahatsız oldu.

O sözleri duran Ömer de Haluk'a ağzının payını verdi. Ömer, "Neden rahatsız oldun? Sen üzerinde Atatürk olmayan bir bayrak mı kastediyorsun? Bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur. Eğer o olmasaydı biz şu an sömürgeydik. Sen de azınlık bir ailenin yanında uşak olarak çalışıyordun. Bu bayrağın aynısından girişe de asın" dedi.

Sahne ise sosyal medyada gündem oldu...