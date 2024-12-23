Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! Safra kesesi operasyonu geçirmişti...

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Geçmiş Olsun Jose Mourinho



Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/F7ebN5LZOW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2024

27 ARALIK'TA DÖNÜYOR

Mourinho, 27 Aralık'taki ilk antrenmanda takımın başında yer alacak.