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Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! Safra kesesi operasyonu geçirmişti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 18:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz’de safra kesesi operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesabından Mourinho’ya geçmiş olsun mesajı yayımladı. Açıklamada 61 yaşındaki teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! Safra kesesi operasyonu geçirmişti...

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

27 ARALIK'TA DÖNÜYOR

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Mourinho, 27 Aralık'taki ilk antrenmanda takımın başında yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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