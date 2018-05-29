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Raheem Sterling’in silah dövmesi olay oldu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'in yaptırdığı son dövme, İngiltere'de olay oldu. Silahlanma karşıtı gruplar, Raheem Sterling'in İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını istedi.

Raheem Sterling’in silah dövmesi olay oldu!

İngiliz devi Manchester City’de forma giyen 23 yaşındaki Raheem Sterling’in yaptırdığı son dövme tartışmalara neden oldu. Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanan İngiltere Milli Takımı’nın kampında bulunan Raheem Sterling, M16 silah temalı dövmesi nedeniyle silahlanma karşıtı gruplar tarafından topa tutuldu.

Raheem Sterling gibi yıldız futbolcuları idol olarak görüldüklerini belirten silahlanma karşıtı gruplar, bu tür hareketlerin gençleri ve çocukları bireysel silahlanmaya özendirdiği savunuldu. Gruplar, Raheem Sterling’in dövmesini “Tam anlamıyla bir rezalet… Kesinlikle kabul edilemez. Sterling bu dövmesi nedeniyle utanç duymalı” şeklinde yorumladı. Silahlanma karşıtı gruplar, Raheem Sterling’in, yaptırdığı dövmeyi silmesini, bunu kabul etmemesi halinde ise İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını talep etti.

Sterling

Gelen tepkiler üzerine sağ bacağındaki dövme ile ilgili Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Raheem Sterling “Babam ben iki yaşındayken vurularak öldürüldü. Bu nedenle kendime hayatım boyunca hiçbir silaha dokunmayacağıma dair söz verdim. Bu nedenle dövmenin daha derin bir anlamı var. Ve henüz tamamlanmadı” yazdı. (Skor)


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Anahtar Kelimeler:
raheem sterling Manchester City ingiltere milli takımı

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