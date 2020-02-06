YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği

SİVAS HABERLERİ  | 06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

KETEM Projesi kapsamında Sivas’ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezinde, dünyada kadınlarda görülen meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen rahim ağzı kanseri hakkında halka bilgilendirme yapıldı.Suşehri Halk Eğitim Konferans salonunda Suşehri İlçe Sağlık müdürü Dr.

KETEM Projesi kapsamında Sivas’ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezinde, dünyada kadınlarda görülen meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen rahim ağzı kanseri hakkında halka bilgilendirme yapıldı.
Suşehri Halk Eğitim Konferans salonunda Suşehri İlçe Sağlık müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu tarafından kadınlara bilgi verildi.
Suşehri İlçe Sağlık müdürü Dr. Betül Çubuk, Rahim Ağzı Kanseri nedir, belirtileri
nelerdir, nasıl önlenir ve aşının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Suşehri Devlet hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu ise, Rahim Ağzı Kanseri erken teşhis edilmediğinde neler olabileceğini ve tedavisinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.
Suşehri ilçesi KETEM Müdürlüğü tarafında dinleyicilere konunun anlamıyla ilgili broşür dağıtılıp yeşil kurdele takıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Sivas Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:51
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.