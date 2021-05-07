RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrası "gönül belediyeciliği" ile bereketleniyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta 17 yıldır dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımlarla dikkati çeken belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği, hazırlanan gıda kolileriyle ramazanda 5 bin ailenin mutfak ihtiyacını karşılıyor, 2 bin 500 haneye de her gün iftar yemeği ulaştırıyor.

Kentte 2004'te ihtiyaç sahipleri için belediye bünyesinde oluşturulan Hayat Ağacı Derneği, ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin hayata tutunmasını sağlıyor.

Dar gelirliler ile engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan dezavantajlı bireylerin giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını 17 yıldır düzenli aralıklarla karşılayan dernek, ramazanda da ailelerin evlerine özel servis araçlarıyla gıda kolisi ve iftar yemeği ulaştırıyor.

Dernek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ramazanın ikinci yarısında uygulanan tam kapanma sürecinde yardımları hızlandırdı.

Yaklaşık 5 bin ailenin ramazandaki mutfak ihtiyacını gıda kolileriyle karşılayan dernek, her gün 2 bin 500 haneye gönderilen ana yemek, pilav, salata, tatlı ve içecekten oluşan menüyle de iftar sofralarını bereketlendiriyor.