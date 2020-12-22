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Rakibe tüküren Thuram'a 6 maç men

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.12.2020 10:48 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için 6 maç men cezası verdi. Oyuncunun bir maçlık cezası ise ertelendi.

Rakibe tüküren Thuram'a 6 maç men

Hoffenheim'ın 2-1 kazandığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi. Almanya Futbol Federasyonu ayrıca Thuram'ı 40 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Thuram, cezasının lig ve kupa maçlarında çekecek. Thuram'in 1 maçlık men cezası ise 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi.

Borussia Mönchengladbach da oyuncuya kulüp tarihinin en ağır para cezasını verdi. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Fransız oyuncunun 1 aylığına denk gelen 150 bin Euro kesildi. Kesilen rakam sosyal alandaki hizmetler için bağışlandı.

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