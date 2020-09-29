SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza iddiası

Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza iddiası

ALMANYA HABERLERİ  | 29.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Almanya Ligi'ne 2'de 0'la başlayan Schalke 04, son maçta Werder Bremen'e sahasında 3-1 yenilirken; 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak'ın 6 maç men cezası alacağı iddia edildi.

Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza iddiası

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta bir penaltıya neden olan 84. dakikada da 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak, 6 maçlık cezayla karşı karşıya.

Milli futbolcu, 26. dakikada Ludwig Augustinsson'u faulle durdururken; rakibine tükürdüğü iddia edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Ozan Kabak'ın pozisyonu için soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi ise genç futbolcunun 6 maç ceza alabileceğini yazdı. Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamacağı vurgulanan haberde, rakibie tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o zaman Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) corona ile ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerekçiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı. (NTV Spor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Karius'un yeni takımı belli olduKarius'un yeni takımı belli oldu
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Teklif kabul edildi
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Teklif kabul edildi
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza iddiası
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu.
Karius'un yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Schalke 04, David Wagner'in görevine son verdi
David Wagner'in görevine son verildi
Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim
'Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim'
ÖZET | Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 1-3
Schalke 04 sahasında yenildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.