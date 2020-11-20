Rakibini tahtından eden Michael B. Jordan yaşayan en seksi erkek seçildi

ABD’li oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan, John Legend, Johnny Depp ve Idris Elba gibi rakiplerini geride bırakarak People dergisi tarafından 'Yılın yaşayan en seksi erkeği' seçildi.

Black Panther ve Creed gibi yapımlarda rol alan oyuncu son yılların gözde bekarlarından. Bu unvana layık görüldüğünü öğrenen Jordan kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Büyükannem hayattayken hep People dergilerini biriktirirdi. Böylece annem ve teyzelerim de okurdu. Bu ödüle sahip olup, derginin kapağında olmak onlar için çok özel olacak."

İşte People dergisine göre son 20 yılın 'yaşayan en seksi erkekleri'