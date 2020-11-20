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  4. Rakibini tahtından eden Michael B. Jordan yaşayan en seksi erkek seçildi

Rakibini tahtından eden Michael B. Jordan yaşayan en seksi erkek seçildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

People dergisi geleneği bozmadı... 1985'ten itibaren 'Yılın yaşayan en seksi erkeği'ni belirleyen People dergisi bu yıl Michael B. Jordan'ın zirvede olduğunu açıkladı. İşte People'a göre son 20 yıla damga vuran isimler.

ABD’li oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan, John Legend, Johnny Depp ve Idris Elba gibi rakiplerini geride bırakarak People dergisi tarafından 'Yılın yaşayan en seksi erkeği' seçildi.

Black Panther ve Creed gibi yapımlarda rol alan oyuncu son yılların gözde bekarlarından. Bu unvana layık görüldüğünü öğrenen Jordan kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Büyükannem hayattayken hep People dergilerini biriktirirdi. Böylece annem ve teyzelerim de okurdu. Bu ödüle sahip olup, derginin kapağında olmak onlar için çok özel olacak."

İşte People dergisine göre son 20 yılın 'yaşayan en seksi erkekleri'

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Son 20 yılın 'yaşayan en seksi erkekleri'

2000 /Brad Pitt

2000 /Brad Pitt

2001/ Pierce Brosnan

2001/ Pierce Brosnan

2002/ Ben Affleck

2002/ Ben Affleck

2003 /Johnny Depp

2003 /Johnny Depp

2004/ Jude Law

2004/ Jude Law

2005/ Matthew McConaughey

2005/ Matthew McConaughey

2006/ George Clooney

2006/ George Clooney

2007 /Matt Damon

2007 /Matt Damon

2008/ Hugh Jackman

2008/ Hugh Jackman

2009/ Johnny Depp

2009/ Johnny Depp

2010 /Ryan Reynolds

2010 /Ryan Reynolds

2011 /Bradley Cooper

2011 /Bradley Cooper

2012 /Channing Tatum

2012 /Channing Tatum

2013 /Adam Levine

2013 /Adam Levine

2014 /Chris Hemsworth

2014 /Chris Hemsworth

2015 / David Beckham

2015 / David Beckham

2016 / Dwayne Johnson

2016 / Dwayne Johnson

2017 / Blake Shelton

2017 / Blake Shelton

2018 / Idris Elba

2018 / Idris Elba

2019 / John Legend

2019 / John Legend

2020 / Michael B. Jordan

2020 / Michael B. Jordan
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