Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Rodallega, hastanelik oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor maçında korku dolu anlar yaşandı.

Yiğidolar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden maçın 67. dakikasında Denizlisporlu Hugo Rodallega, Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.Golcü futbolcunun yerine Hadi Sacko, oyuna dahil oldu. Mücadele, Muris Mesanovic'in son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Deneyimli futbolcunun Rodallega'nın kaşının açıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamada ise, "Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına dikiş atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak" denildi.

