Rakitic, Barcelona'dan ayrılıyor! Galatasaray resmen devreye girdi!

Barcelona’nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futbol kariyerini eski kulübü Sevilla’da sonlandırmak istiyor.İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, altı sezondur kulübün formasını giyen Rakitic ile yollarını ayıracak.Kulüp yönetimi bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bırakma kararı aldı.
Sarı kırmızılılar Rakitic'in menajeriyle temasa geçti ama Hırvat yıldız, önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.
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