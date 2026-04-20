Ralli'de inanması güç kaza! Araç seyircilerin üstüne uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Arjantin'in Cordoba kentinde düzenlenen Güney Amerika Rallisi'nde bir aracın takla atarak seyircilerin arasına savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cevdet Berker İşleyen

Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Ralli de inanması güç kaza! Araç seyircilerin üstüne uçtu: 1 ölü 3 yaralı 1

Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

KITANIN EN PRESTİJLİ YARIŞI

Ralli de inanması güç kaza! Araç seyircilerin üstüne uçtu: 1 ölü 3 yaralı 2

Güney Amerika Otomobil Sporları Konfederasyonu (CODASUR) tarafından FIA çatısı altında düzenlenen ralli şampiyonası, kıtanın en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor.

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'dan önde gelen pilotların katıldığı şampiyona, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak nitelendiriliyor.

Rallinin önemli merkezlerinden biri olan Arjantin'in Cordoba eyaleti ise bu sporun en yoğun ilgi gördüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bölge, dünya ralli tarihinde seyirci rekorlarının kırıldığı etaplara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark! Şaşırtan rakam...Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark! Şaşırtan rakam...
Süper Lig'in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...Süper Lig'in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...

Anahtar Kelimeler:
Ralli son dakika kaza ölü
En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

