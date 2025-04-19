SPOR

77
71
51
50
48
45
42
42
42
40
40
39
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi

Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından organize edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’nin katkı ve destek verdiği 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Rally Bodrum, bugün Bodrum Belediye Meydanı’ndaki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erdi.

Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan Rally Bodrum, Toksport WRT'den Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliği ile sona erdi.

GP Garage My Team'in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea'nın ikinci sırada podyuma çıktığı rallinin, genel klasman üçüncülüğü ve sınıf 3 birinciliğini ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde etti. Genel klasmanda ve diğer kategorilerde derece yapan yarışçılara kupaları protokol ve organizasyona katkı verenler tarafından takdim edildi.

Öte yandan, bu yıl Bodrumlu yerel sanatçı Mustafa Ergene adına yapılan etap beğeni toplarken sanatçı Mustafa Ergene’ye plaket takdim edildi.

Canlı Skor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’dan 5 madalya ile döndüGrekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü
Manchester City, Everton’ı 2-0 ile geçtiManchester City, Everton’ı 2-0 ile geçti
Anahtar Kelimeler:
Ralli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Artan altın fiyatları 'altın günü' geleneğini de vurdu

Artan altın fiyatları 'altın günü' geleneğini de vurdu

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Erzurumspor-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girdi! "Resmen dayak yedik"

Erzurumspor-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girdi! "Resmen dayak yedik"

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.