Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan Rally Bodrum, Toksport WRT'den Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliği ile sona erdi.

GP Garage My Team'in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea'nın ikinci sırada podyuma çıktığı rallinin, genel klasman üçüncülüğü ve sınıf 3 birinciliğini ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde etti. Genel klasmanda ve diğer kategorilerde derece yapan yarışçılara kupaları protokol ve organizasyona katkı verenler tarafından takdim edildi.

Öte yandan, bu yıl Bodrumlu yerel sanatçı Mustafa Ergene adına yapılan etap beğeni toplarken sanatçı Mustafa Ergene’ye plaket takdim edildi.