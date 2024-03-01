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Ramazan ayı öncesi marketler mercek altında

İHA İHA
01.03.2024 12:11
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Samsun’da Ramazan ayına kısa bir süre kala marketlerde ‘haksız fiyat artışları’, ‘etiket fiyatı ile kasa-raf arasında fark olup olmadığı’ gibi birçok konuda denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de 10 ilde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerden biri de Samsun Ticaret Müdürlüğü tarafından Canik ilçesinde bulunan bir markette yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu’nun da katılımıyla düzenlenen denetimlerde haksız fiyat artışları, etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığı gibi birçok konuda denetimler gerçekleştirilip, göstermelik aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Denetimler sonunda açıklamalarda bulunan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, “11 ayın sultanı Ramazan ayımız yaklaşmakta olup, özelliklede son 1 aydır da bu kapsamdaki denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda da yerel zincir marketlerimizin birinde denetim gerçekleştirmekteyiz. Denetimlerimizde bir taraftan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışları olup olmadığını, diğer taraftan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında da ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ederek göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ HKS MOBİL UYGULAMASINI İNDİRSİN"

Ayrıca geçen Aralık ayında Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin Tarife ve Fiyat Listesi başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de denetimlerin devam ettiğini ifade eden Turpçu, “Yine denetimlerimizde sebze meyve reyonlarında ürünlere ait güncel künye bilgilerinin bulunup bulunmadığı ve künye bilgileri üzerinden haksız bir fiyat artışı olup olmadığının da kontrolünü sağlıyoruz. Bu kapsamda da vatandaşlarımızdan bakanlığımıza ait HKS Mobil Uygulamasını indirmelerini ve fiyat hareketliliğini de buradan takip etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

Denetimler kapsamında sebze-meyve reyonlarında da HKS uygulaması üzerinden haksız bir fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Son olarak özellikle Ramazan ayında satışı artan ürünlerden alınan örneklerin etiket fiyatı ile kasa satış fiyatı arasında değişiklik olup olmadığına bakıldı.

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