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Ramazan Bayramı öncesi Ayvalık-Midilli seferlerinde hareketlilik yaşanıyor

30.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde feribotla Midilli'ye 250-300 turistin geçmesi bekleniyor

BALIKESİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Mart 2020'de ara verilen ve 12 Nisan'da yeniden başlayan Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferlerine ilgi bayram tatili dolayısıyla arttı.

Jalem Turizm firmasının sahibi Ali Jale, gazetecilere, 26 ay sonra bir bayram öncesi Türk yolculara yönelik ilk seferi başlattıklarını söyledi.

Bugün 250-300 kişinin Midilli'ye geçmesinin beklendiğini belirten Jale, "Bayramda bu geçişler sürecek. Salı gününden sonra da geri dönüş seferlerini yapmayı planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu yoğunluktan bir işletmeci olarak memnunum." dedi.

Yunan adalarına seferler düzenleyen Meis Turizm firmasının yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den de Ayvalık'a gelen turistler olduğunu aktardı.

İki şehir arasındaki ziyaretlerin çeşitli nedenlerinin olduğunu dile getiren Dinç, "Yunan adaları Türkiye'ye çok yakın. Müziğiyle, yemeğiyle, havasıyla, kahvesiyle her şeyiyle Yunan adaları, bir İsviçre, bir Almanya, bir Fransa'ya nazaran bize coğrafi olarak çok yakın. Ulaşım çok kolay. Müşterilerimiz arasında dedesi, anası, babası Midilli'de olan mübadil ailelerin çocukları da var." diye konuştu.

Bayram tatilini Midilli'de geçirmeyi tercih eden Türk turistlerden Bora Erdoğan, bu bölgenin doğallığını, yemeklerini beğendiğini, fiyatların da makul olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Daha önce Yunanistan'ın Ege'deki adalarından Kos'a gitmiştik ama dostlarım Midilli'nin, Kos'a nazaran daha güzel olduğunu söylediler. İlk kez gideceğim. Kos ile Midilli'yi karşılaştıracağım." dedi.

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Balıkesir Ayvalık Türkiye Yunanistan

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