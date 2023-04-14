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Ramazan Bayramı’nda Ankara, İzmir ve İstanbul’da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz

14.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul’da köprü ve otoyollar ile toplu taşımadan ücret alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00’dan 24 Nisan Pazartesi saat 07.00’ye kadar, Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00’dan 23 Nisan saat 00.00’a kadar ücretsiz olacak.

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