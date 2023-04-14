Ramazan Bayramı’nda Ankara, İzmir ve İstanbul’da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00’dan 24 Nisan Pazartesi saat 07.00’ye kadar, Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00’dan 23 Nisan saat 00.00’a kadar ücretsiz olacak.

