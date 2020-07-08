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Ramazan Durdu ve Gökhan Savranlar’ın yeni takımı belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon öncesi dış transferde 2 önemli ismi transfer etti.2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Ramazan Durdu ve Gökhan Savranlar’ın yeni takımı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon öncesi dış transferde 2 önemli ismi transfer etti.
2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sezona girmeyi planlayan Emar Grup FK bu kapsamda transferlerini sürdürüyor. Emar Grup FK, dış transferde Yahyalıspor’da Ramazan Durdu ve Kayseri Yolspor’dan Gökhan Savranlar’ı renklerine bağladı. İki tecrübeli ve başarılı oyuncusu yeni sezonda Kayseri Emar Grup FK forması ile mücadele edecek.

Ramazan Durdu ve Gökhan Savranlar’ın yeni takımı belli oldu

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Kocasinan
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Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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