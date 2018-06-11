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Ramazan'ın son 3 gününü rahat geçirmek isteyenlere: 36 saat tok tutuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın 36 saat tok tutan yiyeceği sizler için açıklıyor...

17 saat sürecek açlığa dayanmak ve Ramazan'ın son günlerini sağlıklı bir şekilde geçirmek için bu önerilere kulak kabartın. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın 36 saat tok tutan yiyeceği sizler için açıklıyor...

Ramazan'ın son 3 gününü rahat geçirmek isteyenlere: 36 saat tok tutuyor

17 saat sürecek açlığa dayanmak ve Ramazan'ın son günlerini sağlıklı bir şekilde geçirmek için bu önerilere kulak kabartın. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın 36 saat tok tutan yiyeceği sizler için açıklıyor...

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Ağıllı Akın 36 saat tok tutan besini açıkladı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Ağıllı Akın 36 saat tok tutan besini açıkladı
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Gün boyu hiç acıkmamak için;

Gün boyu hiç acıkmamak için;
Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala havalar da epey ısındı. İşte son birkaç günü oldukça rahat ve gün boyu acıkmadan geçirmek isteyenler için bu öneriler son derece önemli.
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Kaliteli proteinler tercih edin

Kaliteli proteinler tercih edin
Ramazan boyunca gün içindeki enerjinizi sağlayacak öğün sahurdur. Bu sebeple muhakkak sahura kalkın. Bu vakitte lif içeriği yüksek, protein açısından zengin ve glisemik endeksi düşük gıdaları tercih edin.
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İdeal sahur menüsü:

İdeal sahur menüsü:
Diyetetik uzmanı Akın: 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 70 gram yağsız lor peynir, 1 tatlı kaşığı sıvıyağ ve 50 gram mantar ile hazırlanacak omletin sağlıklı sahurun anahtarı olduğunu belirtiyor.
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Tok kalmanızı sağlayan tek besin!

Tok kalmanızı sağlayan tek besin!
Akın, 36 saat tok tutacak tek besinin yumurta olduğunu belirtiyor. Yumurtayı sahurda tek başına değil peynirle birlikte desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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