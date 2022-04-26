YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı

Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı

26.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner: - "Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, "Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soner, Ramazan ayında doğru beslenmenin, tutulan orucun sağlık sorunlarına yol açmaması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Soner, bunu sağlamanın en önemli yolunun ise yeteri kadar sıvı tüketmeye dikkat etmek ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli bir şekilde almak olduğunu belirtti.

Anadolu mutfak kültürünün dengeli beslenme açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden Soner, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz. Günümüzde beslenme anlayışı bakımından farklı uçlarda değerlendirilen et ile sebze, zeytinyağı ile tereyağı Anadolu mutfak kültüründe özgün bir yapı içinde bir arada kullanılmaktadır. Tahıl, sebze ve bazen meyveler az miktarda et ile pişirilerek bir tabakta birden fazla besin grubunu tüketmemizi sağlamaktadır. Tarhana, yoğurt, turşu, boza, kefir gibi bağışıklığı güçlendiren fermente ürünler de bu dengeye eşlik etmektedir. Yenebilen hiçbir malzemenin israf edilmediğini ve sıfır atık prensibinin mutfağımızın özünde mevcut olduğunu da belirtmek gerekir."

Sahur sofraları için uzmanların da tavsiyeleri doğrultusunda yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek yemeklerin tercih edilebileceğini aktaran Soner, yeşil salata, domates, salatalık ile desteklenen bir yumurta yemeğinin bu tavsiyeyi en iyi şekilde karşılayabileceğini ifade etti.

Soner, biber, domates ile pişirilen menemenin; haşlanmış katı yumurtanın yoğurt ile birleştirildiği yalancı çılbırın; otlu ve peynirli çırpılmış yumurtanın sahurda tercih edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandıAntalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladıSpor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Karnından bebeğini çaldı! Hamile kadını öldürttü

Karnından bebeğini çaldı! Hamile kadını öldürttü

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.