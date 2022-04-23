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Ramazanda kurulan iftar sofrası 26 yıldır misafirlerini ağırlıyor

23.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinin Ağaçseven Mahallesi'nde 26 yıldır ramazan aylarında imece usulü hazırlanan yemekler iftar saatinde orucunu açmak isteyenlere ikram ediliyor - İş insanı Mehmet Balıkçı: - "Mahalle güzergahından geçenler iftara yetişemeyip geç kalsalar da burada iftar yapacaklarını bilirler. Güzel bir etkinlik oluyor, bizim de hoşumuza gidiyor"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Of ilçesinin Ağaçseven Mahallesi'nde 26 yıldır ramazan aylarında imece usulü hazırlanan iftar sofrası, orucunu açmak isteyenler için kuruluyor.

Rize-Erzurum kara yolundaki mahallede esnaflık yapan üç arkadaş 1994 yılında bir araya gelerek, kendi aralarında çay ocağında iftar yemeği hazırladı. Sofralarına zamanla hem mahalle sakinleri hem de yoldan geçenler misafir olmaya başladı.

Gelenekselleşen iftar sofrası salgın döneminin yaşandığı 2020-2021 yılları dışında 26 yıldır aynı mahalle sakinleri tarafından kurulurken, mahalleye yaptırılan salonda her gün 4 çeşit yemek ve tatlı hazırlanarak, ortalama 85 kişi misafir ediliyor.

Mahallenin girişindeki köprüye "Ramazan boyunca iftarda misafirimiz olur musunuz?" pankartı asan mahalle sakinleri, yolu kullanan sürücüleri, yolda kalanları, işçileri, Kur'an kursu öğrencileri ile ihtiyaç sahiplerini sofralarında konuk ediyor.

İftar sofrasını kuranlardan iş insanı Mehmet Balıkçı, AA muhabirine, 2 yıl salgın nedeniyle iftar veremediklerini söyledi.

Balıkçı, çay ocağında kendi aralarında başladıkları iftar sofrasının yıllar sonra birçok kişinin oruç açmasına vesile olduğunu dile getirerek, gelen misafirlerin sayısı artınca kardeşinin dükkanının üzerine salon yaptıklarını aktardı.

Balıkçı, "Burası yılın 11 ayı kapalı, sadece bir ayı açık olur. İnsanlar bizi ezberlediler artık. Mahalle güzergahından geçenler iftara yetişemeyip geç kalsalar da burada iftar yapacaklarını bilirler. Güzel bir etkinlik oluyor, bizim de hoşumuza gidiyor, birçok yerden farklı misafirlerimiz buraya geliyor." dedi.

Esnaf Ahmet Aksu da yıllar önce arkadaşları arasında düzenledikleri iftar sofrasını mahallede kurduklarını dile getirdi.

- "Var gücümüzle millete hizmet ediyoruz"

Aksu, yemeklerin masrafını 3 arkadaşıyla aralarında paylaştıklarını ifade ederek, "Var gücümüzle millete hizmet ediyoruz. Herkes tarafından da biliniyor. Ramazanımız hayırlı olsun." diye konuştu.

Ağaçseven Mahalle Muhtarı Hüseyin Kibaroğlu, mahallede ramazan ayında boyunca 3 hayırsever tarafından her akşam 80 ila 100 kişi arasında misafire yemek verildiğini söyledi.

Kibaroğlu, iftar sofrasının mahallede artık geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Civar köylerin yanı sıra İkizdere'den, Rize'den, Of'tan hatta İspir'den herkes iftara gelir. Burası halka açık bir yer. Üç arkadaş bir araya gelerek, her yıl iftar sofrası düzenliyorlar. Allah razı olsun, yapıyorlar, uğraşıyorlar." dedi.

İmece usulü yemeğin hazırlandığını anlatan Kibaroğlu, "Yemeğinin hazırlanmasında 30 gün boyunca herkesin bir görevi var. Bu arkadaşlar sağ olduğu sürece iftar sofrası mahallemizde kurulmaya devam eder. Artık çevre illerden de her yıl iftar verdiğimiz biliniyor." diye konuştu.

Yemekleri yapan esnaf Yusuf Balıkçı da hayırlı bir işe vesile olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İftara gelen misafir sayısı her gün değişiyor. İnsanlarda Allah razı olsun geliyorlar, beğeniyorlar, yemekleri yiyorlar, bizde vesile oluyoruz. Allah bereketini veriyor. Mevla'nın verdiği nimetleri bizde sunmaya çalışıyoruz."

- "Her yıl iftar düzenliyorlar, bütün insanlarda sebepleniyor"

İyidere Lojistik Liman Projesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Murat Köse, "Allah razı olsun, burada ağabeylerimiz bizlere yardımcı oldular, ramazan ayı boyunca hakları ödenmez. Her yıl iftar düzenliyorlar, bütün insanlar da sebepleniyor." dedi.

Mahallede düzenlenen iftar yemeğine katılan kamyon şoförü Ferdi Emin de Rize-Erzurum kara yolunda çalıştığını belirterek, iftar saati yaklaştığında kamyonunu köprünün girişine park ederek orucunu açmaya geldiğini söyledi.

Emin, yemeği düzenleyen kişileri tanımadığını ancak her akşam iftar sofrasında orucunu açtığını dile getirdi.

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