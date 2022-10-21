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'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Kendisine küfredenlere tazminat davası açtı

21.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan ismi Rambo Okan, sosyal medyada kendisine edilen küfürlerden dolayı tazminat davası açtığını açıkladı. Trabzonspor'un İstanbul boğazına asılan bayrağını defalarca kesme girişimiyle tanınan Rambo Okan, kendisine küfreden taraftarlara 10 milyon TL'lik dava açtı.

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Kendisine küfredenlere tazminat davası açtı

Fenerbahçe ile tanınan Rambo Okan, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava ettiğini açıkladı. Show TV'ye açıklamalarda bulunan Rambo Okan, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar." açıklamasını yaptı.

10 MİLYON TL'LİK PARA KAZANABİLİR

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"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" diyen Rambo Okan, açtığı davaları kazanması halinde 10 milyon TL'yi cebine koyacak. Tazminat davalarını kazanması halinde kendine ev alacağını söyleyen Rambo Okan, "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" cevabını verdi.


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