SPOR

Ramil Guliyev'den sezona hızlı başlangıç

ATLETİZM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig erkekler 200 metre kategorisinde 27 puanla liderliğini sürdürüyor.

Ramil Guliyev'den sezona hızlı başlangıç

2019 Elmas Lig'de erkekler 200 metrede yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var." dedi.

Londra'nın 2017'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda erkekler 200 metre yarışında birinci olarak Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk altın madalyasını kazandıran Ramil, 2018'deki Avrupa şampiyonluğunun ardından bu sezon gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

Elmas Lig'in Katar'da düzenlenen etabında erkekler 200 metrede birinciliğe ulaşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanan 28 yaşındaki atlet, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen ligin 3'üncü etabında da 20.40'lık derecesiyle ikincilik elde etti. Ramil, Roma'daki 4'üncü etapta ise erkekler 200 metrede 20.35'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Son olarak Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen Elmas Lig altıncı etap yarışlarına katılan milli atlet, erkekler 200 metrede 20.28'lik süresiyle ikinci oldu. Yapılan 4 yarış sonunda 27 puan toplayan Ramil, 24 puanı bulunan Ekvadorlu Alex Quinonez'in önünde birinci sırada yer alıyor.

Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'na kadar katılacağı uluslararası organizasyonlarda süresini geliştirerek hazır hale gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Öncelikli hedefinin Katar'daki dünya şampiyonası olduğunu belirten milli sporcu, "Sezona iyi bir başlangıç yaptım ve bunu devam ettiriyorum. Elmas Lig'de 27 puanla lider durumdayım. Katıldığım yarışmalardan iyi dereceler elde ediyorum. Benim için önemli olan form grafiğimi hep yukarıda tutmak. Elmas Ligde erkekler 200 metre kategorisinde önümüzde Lozan, Paris ve Brüksel etapları var. Bu etaplarda da yerimi korumak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli atlet, Doha'da son dünya şampiyonu olarak piste çıkacağını vurgulayarak, "Beklentilerin olduğunu biliyorum. Milli forma altında sorumluluklarım var. Yine zirvede yer almak istiyorum. Yakın ya da uzak organizasyon, fark etmiyor ve katılıyorum. Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
2019 Paşa'ya yaramadı2019 Paşa'ya yaramadı
Rümeysa Ökdem: Çok çalışmam gerekiyorRümeysa Ökdem: Çok çalışmam gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev 2019 Elmas Lig Londra dünya atletizm şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...

Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...

Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramil Guliyev'den sezona hızlı başlangıç

Ramil Guliyev'den sezona hızlı başlangıç

Rümeysa Ökdem: Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor

Rümeysa Ökdem: Çok çalışmam gerekiyor

Esra Yılmaz: Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın

'Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın'

Genç sporcu hayatını kaybetti

Genç sporcu hayatını kaybetti

Atletizmde kadınlar yüksek atlamada ilk Türkiye rekortmeni Güner Fıratlı hayatını kaybetti

Türk sporunun acı kaybı! Yaşamını yitirdi

Ramil Guliyev, Stockholm'de 200 metre birincisi

Ramil Guliyev'den bir zafer daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.