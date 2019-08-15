Ramil Guliyev dünya evine girdi

200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu olan 29 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 28 yaşındaki Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile evlendi. İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı. 19 Temmuz'da medyaya duyurulmadan gerçekleştirilen nikah töreninin ardından genç çiftin Rusya'nın başkenti Moskova'ya kampa gittiği öğrenildi.

EKATERİNA ZAVİALOVA: ÇOK MUTLUYUM

DHA, Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina Zavialova'ya Moskova'da ulaştı. 800 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, duygularını anlatırken, "Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Türkiye'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum. Eşimin de atlet olması ikimizin de birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu evliliğin en güzel yanı birbirimizi iyi tanıyor olmamız. Şimdi tek hedefimiz 2019 Doha. Evlendikten iki gün sonra Moskova'ya kampa geldik. Ramil'in yeniden dünya şampiyonu olması için inanın seferber olduk. Kısa bir zaman sonra buradaki kampı bitireceğiz ve Türkiye'ye döneceğiz'' dedi.