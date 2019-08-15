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Ramil Guliyev dünya evine girdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metre finalinde gümüş madalya kazanan Rus atlet Ekaterina Zavialova ile İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine girdi. Nikahın ardından Moskova'ya kampa giden Guliyev ve Zavialova, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada, büyük mutluluk duyduklarını belirterek, hedeflerinin 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu söyledi.

Ramil Guliyev dünya evine girdi

200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu olan 29 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 28 yaşındaki Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile evlendi. İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı. 19 Temmuz'da medyaya duyurulmadan gerçekleştirilen nikah töreninin ardından genç çiftin Rusya'nın başkenti Moskova'ya kampa gittiği öğrenildi.

EKATERİNA ZAVİALOVA: ÇOK MUTLUYUM

DHA, Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina Zavialova'ya Moskova'da ulaştı. 800 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, duygularını anlatırken, "Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Türkiye'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum. Eşimin de atlet olması ikimizin de birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu evliliğin en güzel yanı birbirimizi iyi tanıyor olmamız. Şimdi tek hedefimiz 2019 Doha. Evlendikten iki gün sonra Moskova'ya kampa geldik. Ramil'in yeniden dünya şampiyonu olması için inanın seferber olduk. Kısa bir zaman sonra buradaki kampı bitireceğiz ve Türkiye'ye döneceğiz'' dedi.

RAMİL GULİYEV: EVLİLİK TAMAM, SIRA DÜNYA ŞAMPİYONASINDA

"Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" açıklamasında bulunan rekortmen milli atlet Ramil Guliyev de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Evlilik kararı en doğru karar oldu benim için. Eşimin de sporcu olmasına çok seviniyorum. Farklı bir alandan olmaması her ikimiz açısından da çok büyük bir avantaj. Çok yoğun dönemler geçiriyoruz. Bu zamanlarda birbirimizi anlamamız çok önemli. Evliliğin ardında kısa bir süre sonra Moskova'ya kampa geldik. Moskova dönüşü dünya şampiyonası hazırlıklarım devam edecek. Hedeflerimiz çok büyük. 2017 dünya şampiyonluğunun ardından gözler üzerimizde. Doha'da yeniden kürsüye çıkarak Türk halkını mutlu etmek istiyorum."

TAF BAŞKANI ÇİNTİMAR: RAMİL ÖRNEK BİR AİLE REİSİ OLACAK

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar da Ekaterina Zavialova ve Ramil Guliyev'e mutluluklar diledi. Başkan Çintimar, "Ramil sporculuk yaşantısı ile örnek bir insan ve örnek bir sporcu. Onun evliliğinden son derece mutluyuz. Örnek olduğu sporcu kişiliği ile kurduğu yuva ile de örnek bir insan olacağından şüphemiz yok. Ona ve sevgili eşi Ekaterina'ya ömür boyu mutluluklar diliyorum'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev Ekaterina Zavialova 2012 londra olimpiyatları

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