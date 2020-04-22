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Ramil Guliyev: Önemli olan unvanı korumak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.04.2020 07:43 | Son Güncelleme

Milli atlet Ramil Guliyev, ağustosta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda unvanını korumak istediğini söyledi.

Ramil Guliyev: Önemli olan unvanı korumak

Avrupa ve dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, ağustosta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda unvanını korumak istediğini söyledi.

Kampta bulunduğu Antalya'nın Belek ilçesinde, Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU'nun Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Ramil Guliyev, Avrupa Şampiyonası'nın önemini vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen şampiyonanın yapılacağına inandığını ve hazırlıklarını buna göre sürdürdüğünü belirten milli atlet, "Eğer riskli bir durum olursa bizi kimse Paris'e çağırmaz. Bize şöyle bir bilgi verdiler. Eğer olursa biz oraya gittikten sonra özel bir otobüs ayarlayacaklarmış. Dışarıya çıkıp gezemeyeceğiz. Sporcularla personel aynı yerde kalacak. Dışarıdan kimse içeriye giremeyecek ve içeriden kimse dışarıya çıkamayacak. Minimum personel görev yapacakmış. Olursa bile bu şartlarda olacakmış. Ayrıca böyle bir durum olursa bizi oraya özel uçakla götürürler diye düşünüyorum. Ağustosta Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağına inanıyorum. Bizim için öncelik Avrupa şampiyonluğunu korumak. Önemli olan unvanı korumak. Derece ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir" diye konuştu.

"ÇİN'DEN SONRA KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Geçen yılın kendisi için çok yoğun geçtiğini ve bu süreçte önemli bir rahatsızlık yaşadığını anlatan Guliyev, şöyle devam etti:

"Doha'dan gelirken rahatsızlık hissettim. Doha'dan sonra Japonya'da yarışa gittik. Ondan sonra da Çin'e gittim. Kısa zamanda üst üste ülkelere gittiğim için Çin'den sonra kendimi kötü hissettim. Organizasyon komitesinin baş doktoruna müracaat ettim. Vücudumda virüs olduğunu, bu virüse karşı ilaç olmadığını ve beklemem gerektiğini söyledi. Mayısın son haftası gibiydi. Her gün daha kötüleştim. 38,5-39 derece ateşim vardı. Yarışamadan eve döndük. İstanbul'a geldikten sonra doktora gittim. Virüs akciğere inmişti. Sonra virüs gitmiş ama bakteriyel bir hastalık başlamış. Bu süreçte antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. O antibiyotik sebebiyle performans açısından zorluk çektim."

"YENİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ DENİYORUZ"

Ramil Guliyev, olimpiyatların ertelenmesinin ardından antrenörüyle yeni bir çalışma sistemi denediklerini belirtti.

Olimpiyat çalışmalarının tamamını eski sistemlerine göre tamamladıklarını ancak olimpiyatların ertelenmesiyle kendilerine böyle bir fırsat doğduğunu aktaran Guliyev, "Belki de olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu. Antrenörüm yeni bir çalışma sistemi yapabileceğimizi söyledi. 'Şu an farklı şeyler deneyebiliriz.' dedi. Antrenman programımızı yeniledik ve şu anda deniyoruz. Çalışmaları biraz farklı yapıyoruz. Sonucuna da ağustos ayında bakacağız" ifadelerini kullandı.

200 metrenin yanı sıra her sene 100 metrede koştuğunu dile getiren 29 yaşındaki atlet, kariyerinde verdiği en zor kararın ülke değiştirmek olduğunu söyledi.

Bu seviyelere gelmesinde Fenerbahçe Kulübünün önemine de değinen Guliyev, geçmişe dönse de aynı sporu yapmak isteyeceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev avrupa şampiyonası Paris Fransa

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