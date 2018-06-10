SPOR

Ramil Guliyev, Stockholm'de 200 metre birincisi

ATLETİZM HABERLERİ  | 10.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe sporcusu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm ayağında 200 metrede 19.92'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Ramil Guliyev, Stockholm'de 200 metre birincisi

Diamond League'de Oslo ayağının ardından Stockholm ayağı 200 metre yarışını da kazanan Ramil Guliyev bu başarısıyla birlikte puanını 24'e yükseltti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda Ramil Guliyev, 200 metre kategorisinde 19.92 ile bu sezonki en iyi ikinci derecesine imza attı. Guliyev'in birinci olduğu yarışta Kanadalı Aaron Brown 20.07 ile ikinci, Güney Afrikalı Luxolo Adams ise 20.36 ile üçüncü oldu.

Atletizmde 14 etaptan oluşan Diamond League serisinin bu sezonki altıncı yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev ilk sırayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev Diamond League

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