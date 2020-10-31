Ramo 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Yavuz'u vuruyor mu? Ramo 18. son bölümde neler oldu?

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 19. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendini büyük bir riske atarak Cihangir'in dosyalarına erişen Sibel, 'Kaman' hakkında önemli bilgiler edindi. Kaman dosyasını inceleyen Sibel, öğrendiklerini Fidan'a anlattı. Kaman'ın bir mahalle olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hemen harekete geçti.

Mahalleye giderek araştırmaya koyulan Pompacılar, gördükleri sessiz ve ürkütücü ortam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kaman'ı çözerek Cihangir'i bitirmek isteyen Ramo, bir taraftan da Yavuz'un işini bitirmek istiyordu. Nuri'yi ölmüş gibi göstererek oyun oynayan Ramo, Cihangir'in karşısında Yavuz'un ihanetini ortaya çıkardı. Cihangir bu ihanetin bedelini ödetecek ve Yavuz'un işini bitirecekti! Büyük merak uyandıran Kaman gizemini ve Cihangir'in elinde olan kozları Ramo nihayet öğrendi. Yavuz, Cihangir'in yaptığı katliamı ve Cihangir'in eline düşmesine sebep olan olayı Ramo'ya anlattı. Cihangir, Yavuz'a karşı büyük bir savaş başlatırken, Cihangir'in hamlesine karşı Yavuz da hazırlıklıydı.