Ramo 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo Mazhar'ı öldürecek mi?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 12 Şubat Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

EMRE KINAY RAMO'DA

Ramo dizisinin kadrosuna yeni bölümünden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da dahil oluyor.

Konseyin yeni kötü adamı Şerif rolüyle ekranlara dönecek olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.



RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur.Ramo, ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.



Ramo'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar, patronlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

