Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da Fidan'a ne olacak?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 3 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ramo'nun yeni bölümünde başına silah dayanan Fidan'a ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un gerçekleri öğrenmesi üzerine Ramo, planları erkene çekmeye ve bir an evvel savaşı başlatmaya karar verdi. Fidan, Hasan ve Boz'la beraber planı kuran Ramo, anlaşmayı bozup Fatoş'u da alacağını söyledi. Evde kimse tarafından istenmeyen Sibel'i Ramo'nun koruması; Neriman, Doğan ve Şahin ile aralarında büyük bir gerilimin yaşanmasına sebep oldu. Ramo her şeye rağmen Sibel'i korurken, ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ramo'nun Sibel'i öptüğü ve "Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok!" sözleriyle veda ettiği anlar izleyenleri derinden etkiledi.

Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanan Doğan ve Şahin olacaklardan habersiz şekilde Alpay'ın peşine düştü. Doğan, Neşe'yi kullanarak Alpay'ın yerini öğrendi ancak öldürmek için mekana gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Neşe'nin her şeyi Alpay'a anlatmasıyla Doğan ve Şahin tuzağın içine düştü. Onları ölümden Süleyman Ağa kurtarırken, Alpay’a karşılık Ramo’yu istedi. Sibel'in de Ramo'ya bir teklifi vardı. Ramo'ya ailesinden bir daha kimseye zarar vermemesi karşılığında birlikte hareket etme teklifinde bulundu ancak Ramo bunu kabul etmedi.