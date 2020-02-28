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Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da Fidan'a ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2020 01:24 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gözünü karartan Ramo'nun "Ben kimseye boyun eğmem!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel'in veda sözleri Ramo'yu tedirgin ediyor. Neco ve Neslihan, Fatoş'u da alıp kaçarken, kardeşini bulamayan Hasan çıldırıyor. Savaşın başladığını duyuran Yavuz heyecanı yükseltirken, namlunun ucundaki Fidan'a neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Ramo 8. bölümden çarpıcı fragman.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 3 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ramo'nun yeni bölümünde başına silah dayanan Fidan'a ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

Ramo (1)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un gerçekleri öğrenmesi üzerine Ramo, planları erkene çekmeye ve bir an evvel savaşı başlatmaya karar verdi. Fidan, Hasan ve Boz'la beraber planı kuran Ramo, anlaşmayı bozup Fatoş'u da alacağını söyledi. Evde kimse tarafından istenmeyen Sibel'i Ramo'nun koruması; Neriman, Doğan ve Şahin ile aralarında büyük bir gerilimin yaşanmasına sebep oldu. Ramo her şeye rağmen Sibel'i korurken, ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ramo'nun Sibel'i öptüğü ve "Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok!" sözleriyle veda ettiği anlar izleyenleri derinden etkiledi.

Ramo (2)

Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanan Doğan ve Şahin olacaklardan habersiz şekilde Alpay'ın peşine düştü. Doğan, Neşe'yi kullanarak Alpay'ın yerini öğrendi ancak öldürmek için mekana gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Neşe'nin her şeyi Alpay'a anlatmasıyla Doğan ve Şahin tuzağın içine düştü. Onları ölümden Süleyman Ağa kurtarırken, Alpay’a karşılık Ramo’yu istedi. Sibel'in de Ramo'ya bir teklifi vardı. Ramo'ya ailesinden bir daha kimseye zarar vermemesi karşılığında birlikte hareket etme teklifinde bulundu ancak Ramo bunu kabul etmedi.

Ramo (3)

Ramo’nun kararıyla Boz’un aile meclisine girmesi; Doğan ve Şahin için bardağı taşıran son damla oldu. Giderek artan gerginlik sonrası Ramo’nun Doğan’a tokat atmasıyla tüm ipler koptu. Adana komisyonundan yıllar önce hayatını kurtardığı Yılmaz'ın da yardımını alan Ramo, tüm konseyi öldürecek operasyonları eş zamanlı olarak başlattı. Neco'nun giderek yakınlaşma çabalarından deliye dönen Fatoş silahla Neco'yu vurdu. Komisyondan iki kişi planlandığı gibi öldürülürken, Süleyman Ağa pavyondaki suikastten aldığı bir telefonla haberdar oldu. Alpay da son anda haber alarak kurtulmayı başardı. Süleyman Ağa kaçmaya çalışırken karşısında Ramo'yu buldu. İki düşmanın karşı karşıya kaldığı final anında nefesler tutuldu.

Ramo (4)

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

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