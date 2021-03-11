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RAMO bu hafta neden yok? RAMO’da Covid-19 vakası!

11.03.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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RAMO bu hafta neden yok? RAMO’da Covid-19 vakası!

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan RAMO’nun bu hafta yayınlanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin hayranları ise “RAMO neden yok?” sorusunu araştırmaya başladı. Son bölümü 5 Mart Cuma günü yayınlanan RAMO, bu hafta televizyonda yayınlanmayacak. Peki, RAMO bu hafta neden yok?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Cemre Baysel’in paylaştığı RAMO dizisi bu hafta Cuma günü ekranlara gelmeyecek. Bu haber üzerine izleyicilerin arama motorları üzerinden “RAMO neden yok?” sorgusu artmaya başladı. Peki, RAMO neden yok?

RAMO NEDEN YOK?

Cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olan RAMO, bu hafta Cuma günü Show TV’nin yayın akışında yer almadı. Bu hafta 36. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen RAMO dizisinin setinde çok sayıda Covid-19 vakasının tespit edildiği ve yüzden çekimlerin durdurulduğu iddia edildi. Bu hafta Cuma günü Show TV ekranlarında RAMO yerine, sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yer alacak.

RAMO’nun bu hafta yayınlanması beklenen 36. Bölümünün fragmanı ise hala paylaşılmadı. RAMO dizisinin yeni bölümü 19 Mart Cuma günü yayınlanacak.

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RAMO KONUSU NEDİR?

Adını diziye veren Ramo karakteri; haksızlığa tahammül edemeyen, zeki ve cesur biridir. Adana’nın Çukurova ilçesinde ailesiyle beraber senelerce işçi olarak çalışmış olsa da günümüzde seçkin bir ailenin illegal işlerini yapmaktadır. Ailesinin itirazlarına rağmen işinden ayrılmayan Ramo’nun, aynı zamanda patronun kızı olan Sibel ile arasında oluşan çekim gitikçe artmaktadır.

Ramo’nun asıl amacı babasının ölmesi için adamlarına emir veren Cihangir’i bulmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle kendini Adana’da kanıtlaması ve Cihangir’in sağ kolu olan Yavuz’u arkasına alması gerekmektedir. RAMO dizisi, sevdiği dostları ve ailesiyle beraber İstanbul ve Adana arasında geçen bir isyan öyküsünü konu alır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ramo dizisi
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