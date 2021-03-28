Ramo dizisine flaş transfer! Renan Bilek Ramo'ya katıldı!

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iddialı dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncu Renan Bilek, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Usta oyuncu, silahtar rolüyle fenomen diziye renk katacak.

RENAN BİLEK KİMDİR?

İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek, Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Orta Oyuncular tiyatro gurubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Usta oyuncu adından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.

Renan Bilek, son olarak Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde ve Naim filminde rol almıştı.



