Ramon Calderon, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e döneceğini iddia etti

MYNET.COM | Birkaç ay önce Manchester United'daki görevinden kovulan Jose Mourinho'nun yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Jose Mourinho'nun gelecek sezon Real Madrid'i çalıştıracağını iddia etti.
İspanya'da düzenlenen bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Calderon, "Real Madrid'in yeni sezondaki teknik direktörü %90 Jose Mourinho olacak. Florentino Perez'in en çok saygı duyduğu isim o" ifadelerini kullandı.
Calderon ayrıca, Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmesi için birkaç öncesinden görüşmeler yaptığını söyledi.
2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho; 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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