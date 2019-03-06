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Ramon Calderon Mourinho'ya karşı Real Madrid'i uyardı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Eski Real Madrid başkanı Ramon Calderon, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü ile ilgili olarak Real Madrid'i uyardı.

Ramon Calderon Mourinho'ya karşı Real Madrid'i uyardı

MYNET.COM | Ramon Calderon, Ocak 2009'a kadar Real Madrid kulübünün başkanlığını yapıyordu. Ocak 2009'da Ramon Calderon'un ayrılmasından sonra başkanlık koltuğunu Florentino Perez devralmıştı. Florentino Perez göreve geldikten sonra, 2010 yılında İnter'den ayrılan Jose Mourinho'yu takımın başına getiren isim olurken, Portekizli teknik direktör 3 sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı.

ESPN'in, Jose Mourinho'nun bir kez daha Real Madrid'in başına geçip geçmemesi ile ilgili görüşlerini sorduğu eski başkan Ramon Calderon, ' Kesinlikle dönmesini istemem. Zaten daha önce de Mourinho'nun Real Madrid'te sebep olduğu zararların boyutunun ne denli büyük olduğunu belirtmiştim' dedi. Calderon, 'Mourinho'nun oyun tarzı, Bernabeu tribünlerinin istediği oyun tarzı değil. Taraftarların istediği oyun tarzının ne olduğunu Ajax biz gösterdi; hızlı, cesur ve atak üzerine dayalı oyun anlayışı. Mourinho, bunların hiçbirini yapmıyor' şeklinde konuştu.

Ramon Calderon, her ne kadar Mourinho'yu istemediğini belirtse de, mevcut başkan Perez'in önümüzdeki yıl takımı Mourinho'ya emenat edeceğini düşündüğünü söyledi. Calderon' Sanırım Mourinho önümüzdeki yıl Real Madrid'te olacak. Çünkü kendisi başkan Perez'in saygı duyduğu tek teknik adam ve Perez, Mourinho'nun soyunma odasına bir disiplin getireceğini ve oyuncuları çok çalıştıracağını düşünüyor' diyerek sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
mourinho real madrid

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Jose paragözdür, RM yakışır.
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